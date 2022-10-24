Роднина ответила, почему РУСАДА не разглашает данные по делу Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) действует в рамках закона, не разглашая данные по делу Камилы Валиевой.

«Они действуют в рамках закона, который в рамках самого Олимпийского комитета и создан. Во-первых, она не ребенок. Хватит уже в детство играть – 16 лет, паспорт уже имеет.

Наверное, беда в том, что это правило появилось в связи с тем, что созданы были Юношеские олимпийские игры. Есть такое правило, МОК, это не наши правила», — цитирует Роднину Vprognoze.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях. Награды так и не были вручены призерам турнира. Это произойдет после окончания расследования дела Валиевой.

Ранее Камила Валиева высказалась о хейте своей новой произвольной программы.