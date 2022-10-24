Гаджиев оценил шансы Смолова стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ

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РИА Новости

Тренер Гаджи Гаджиев оценил вероятность того, что нападающий московского «Динамо» Федор Смолов станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

«Я не думаю, что это недосягаемая цель для него. Ему еще надо четыре года стабильно играть и забивать. Смолов, как и Кокорин, который был с высокими задатками. Каждый по своей причине полностью не реализовал свой потенциал.

Федору сейчас 32 года — это не тот возраст, который не позволит оставаться на высоком уровне и не играть так, как он играл в «Краснодаре» пару лет назад. Если бы многие наши нападающие были бы профессионалами, то лучший бомбардир чемпионата имел бы на своем счету 200 голов, у многих не хватает профессионализма», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Смолов отличился в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Он реализовал пенальти на 33-й минуте. Этот гол стал для него 100-м за время выступления в РПЛ. Рекорд принадлежит экс-игроку «Зенита» Артему Дзюбе (148 голов).

12 января Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный «Локомотив». Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил шесть голов (три с пенальти) и отдал две голевых передачи.

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