Федун назвал лучшего игрока в составе «Спартака» в матче с «Химками»

Федун назвал вратаря Селихова лучшим игроком «Спартака» в матче с «Химками»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал вратаря Александра Селихова лучшим игроком в составе красно-белых в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Очень приятные впечатления произвела команда. Могли выиграть 6:0, но судья не знает, что если игрок находится на своей половине поля, то положения «вне игры» нет. Молодец Селихов, он абсолютно заслуженно получил приз лучшему игроку матча», — передает слова Федуна ТАСС.

В матче, прошедшем 23 октября, «Спартак» разгромил «Химки» в Москве со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за стычку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в московском дерби (2:2).

После 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять очков.

В 15-м туре «Спартак» 30 октября на своем поле встретится с «Торпедо». «Химки» 29 октября сыграют с «Динамо» в Москве.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на разгромную победу красно-белых в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

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