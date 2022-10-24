Le Parisien: Мбаппе получит по контракту с «ПСЖ» рекордные €630 млн

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Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории благодаря продленному контракту с «Пари Сен-Жермен», пишет французское издание Le Parisien.

По его информации, столичный клуб, заключивший весной с форвардом соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон, по условиям этой сделки заплатит своему звездному игроку в общей сложности €630 млн.

Рекорд по этому показателю принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, который в 2017 году подписал с «Барселоной» договор на €555 млн.

СМИ сообщали, что Мбаппе недоволен своим решением продлить контракт с «ПСЖ» и хочет покинуть французский клуб уже в январе.

Ранее испанская газета Marca написала, что мадридский «Реал» больше не заинтересован в подписании Мбаппе после его отказа в переходе в клуб в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

По информации источника, руководство «сливочных» сконцентрировано на работе по трансферу нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году.

Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги на данный момент. 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы.

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Футбол. Чемпионат Франции
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