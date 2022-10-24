Стало известно, сколько боец ММА Махачев заработал за победу на UFC 280

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев заработал на турнире UFC 280 в Абу-Даби около $1 млн, сообщает портал Totalsportal.com.

Россиянин получил гарантированный гонорар в размере $500 тыс., $350 тыс. в качестве процента от продаж платных трансляций, а также бонусы — $100 тыс. за победу и $32 тыс. за рекламу.

Больше всех в Абу-Даби заработал бразилец Чарльз Оливейра, уступивший Махачеву в поединке за чемпионский пояс, — почти $1,3 млн.

По информации портала, еще один российский боец Петр Ян получил за вечер $220 тыс.

Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему новоиспеченный обладатель пояса в легком дивизионе Ислам Махачев одержит победу над чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски.

«Что произойдет с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его. Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Махачев занимается этим уже 20 лет», – сказал Хабиб.