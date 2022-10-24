Овечкин и Капризов — худшие среди россиян в НХЛ по показателю полезности

Нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов в нынешнем сезоне являются худшими среди всех российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю полезности, сообщает «Чемпионат».

На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина и форварда «Миннесота Уайлд» Капризова по -6. Овечкин занимает 13-е место в общем списке по дополнительным показателям, Капризов — 20-е.

Овечкин является худшим игроком «Вашингтона» по показателю полезности. Хуже Капризова в «Миннесоте» пока выступают форвард Матс Цуккарелло и защитник Кален Эддисон.

В новом сезоне НХЛ Капризов сыграл пять матчей и набрал 8 (4+4) результативных баллов. На счету Овечкина шесть встреч и 5 (2+3) очков.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз» Овечкин вновь остался без результативных действий.

Игра завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. В составе победителей ассистентским хет-триком отметился защитник Дмитрий Орлов, еще одна результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

Таким образом, для Александра Овечкина этот матч стал уже четвертым в сезоне, когда он покидал площадку без результативных действий. В двух других матчах сезона россиянин сумел единожды ассистировать партнерам (в матче с «Монреалем»), а в игре против «Ванкувера» оформил 2+2.

В прошлом сезоне 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.