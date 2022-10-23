Стало известно, что сказал Чимаев перед дракой с Нурмагомедовым на UFC 280

close
100%
Zuffa LLC

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов повздорили во время турнира UFC 280 в Абу-Даби.

В сети опубликовали видео, на котором слышно, что сказали друг другу бойцы. Чимаев подошел поздороваться, но задел Абубакара рукой, на что Нурмагомедов заявил, что можно было поздороваться иначе. Чимаев заявил «Я делаю, как хочу». Абубакар ответил: «Не будешь ты делать так, как хочешь». После этого бойцы вступили в драку.

Потасовка произошла после главного боя на турнире между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.

Абубакар Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть