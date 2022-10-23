Боец UFC Махачев не исключил перехода в полусредний вес

Российский боец ММА Ислам Махачев на пресс-конференции после завоевания титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе высказался о возможном переходе в полусредний вес.

«Если буду доминировать в своем весе, то почему бы не попробовать себя в полусреднем? Тебя запомнят. Перейти в другой вес и проиграть не так страшно. Это как Волкановски, который уже перебил всех в своей категории и хочет подняться в легкий вес», — сказал Махачев.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее известный блогер Джейк Пол прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что у него есть все инструменты для победы над Исламом Махачевым.