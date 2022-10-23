Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве завершился первый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Первое место заняла Камила Валиева, которая в сумме набрала 244,66 балла.

В произвольной программе лучшей стала Софья Акатьева, набравшая 163,98 балла, но Валиева стала победительницей соревнований за счет своего результата по итогам короткой программы (83,82). Отметим, что во время произвольной программы Валиева упала при попытке исполнения 4Т. Второй по итогам соревнований стала Акатьева, в сумме набравшая 236,68. Тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, за кого из фигуристок будет переживать и болеть в этом сезоне.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть