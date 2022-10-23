Экс-тренер «Химок» Юран рассказал о переговорах с двумя клубами РПЛ

Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран заявил, что ведет переговоры с двумя командами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«У меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, а на этой неделе будут переговоры с другой командой. Тогда и приму окончательное решение. На следующей неделе все узнаете», — сказал Юран.

В начале августа стало известно о расставании тренера с подмосковной командой. Сергей Юран возглавил «Химки» в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск». Это был его уже третий приход в клуб. Стоит отметить, что в клубе остался его сын Артем, который играет на позиции защитника. В этом сезоне он дважды выходил на поле.

После ухода Юрана из клуба «Химки» возглавил Николай Писарев, а через три недели на этом посту его сменил Спартак Гогниев.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран в самое ближайшее время вернется к работе.