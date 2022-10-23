Экс-тренер «Химок» Юран рассказал о переговорах с двумя клубами РПЛ

close
100%
РИА «Новости»

Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран заявил, что ведет переговоры с двумя командами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«У меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, а на этой неделе будут переговоры с другой командой. Тогда и приму окончательное решение. На следующей неделе все узнаете», — сказал Юран.

В начале августа стало известно о расставании тренера с подмосковной командой. Сергей Юран возглавил «Химки» в прошлом сезоне. Под его руководством команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск». Это был его уже третий приход в клуб. Стоит отметить, что в клубе остался его сын Артем, который играет на позиции защитника. В этом сезоне он дважды выходил на поле.

После ухода Юрана из клуба «Химки» возглавил Николай Писарев, а через три недели на этом посту его сменил Спартак Гогниев.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран в самое ближайшее время вернется к работе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть