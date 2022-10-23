Экс-чемпион UFC Макгрегор заявил, что у него есть все для победы над Махачевым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в Twitter прокомментировал победу российского легковеса Ислама Махачева в титульном поединке против Чарльза Оливейры.

«Хороший бой, достойное представление. Но у меня есть все инструменты, чтобы превзойти этот стиль уже сейчас. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье», — написал Макгрегор.

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Волкановски.

Ранее российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев подчеркнул, что Оливейра впервые столкнулся с высоким уровнем сопротивления в поединке против Махачева.