Фигуристка Зинина об уходе от Плющенко: сейчас я здорова и счастлива

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Анастасия Зинина высказалась о прекращении сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом и тренером по фигурному катанию Евгением Плющенко, передает Sport24.

Спортсменка поделилась, что проблема заключалась не в том, что их со специалистом взгляды разошлись на тренировочный процесс, а также признала тот факт, что во время восстановления от полученного повреждения «рвалась на лед».

«Было такое. Но сейчас у меня все хорошо, я здорова и абсолютно счастлива», — заявила Зинина.

Об отчислении Зининой из академии двукратного олимпийского чемпиона стало известно 25 июля 2022 года.

Зинина выступает на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы». После короткой программы она занимает третье место, набрав 70,19 балла. Лидерство захватила чемпионка России и Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 83,82 балла, на втором месте расположилась еще одна фигуристка из «Хрустального» — Софья Акатьева (72,70). Произвольные программы женщины покажут 23 октября, старт соревнований — в 14.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказалась о новом платье олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, в котором та предстала в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

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