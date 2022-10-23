Рудковская: Валиева выиграет Гран-при России даже без четверных

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выразила уверенность в победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы», передает Metaratings.ru.

Валиева после короткой программы захватила лидерство, набрав 83,82 балла. Примечательно, что в коротком прокате фигуристка, которая тренируется в группе у Этери Тутберидзе, не стала исполнять тройной аксель, а сделала только двойной.

«Я думаю, Валиева выиграет Гран-при, даже без четверных. По катанию на данный момент ей нет равных в мире. Я не думаю, что она пойдет на четверные, потому что до конца не восстановилась. Но к чемпионату России, конечно же, все восстановит», — заявила Рудковская.

Для Валиевой это первый официальный старт после допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. Тогда в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Однако ей разрешили принять участие в женском турнире, в котором она стала лишь четвертой, пропустив вперед себя Каори Сакамото, Александру Трусову и Анну Щербакову.

После короткой программы на этапе Гран-при Валиева лидирует, на втором месте расположилась еще одна ученица Тутберидзе — Софья Акатьева. Замкнула тройку лидеров Анастасия Зинина. Произвольные программы женщины покажут 23 октября, старт соревнований — в 14.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказалась о новом платье олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, в котором та предстала в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.