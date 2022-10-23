Юран не верит, что футболист «Ариса» Кокорин раскроется на Кипре

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Бывший нападающий сборной России, а ныне тренер Сергей Юран считает, что карьера форварда «Ариса» Александра Кокорина близится к завершению.

Россиянин сыграл за кипрский клуб в шести матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Кокорин — одаренный игрок. Процентов 35 своего таланта он не раскрыл. Убежден в этом. Сложно сказать почему. Жалко смотреть, когда у парня есть все, чтобы играть в серьезном европейском клубе, а он оказывается на Кипре, к сожалению.

Кокорин на Кипре доигрывает? А что, в 31 он раскрыться может? 31 год это в ближе к закату. Время упущено», — приводит слова специалиста Sport24.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее журналист La Gazetta dello Sport Карло Лаудиса поделился мнением об Александре Кокорине.

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