Российские бойцы получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC

Российские бойцы Ислам Махачев и Петр Ян получили бонусы от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в размере 50 тыс. долларов за свои выступления на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист TSN Аарон Бронстетер в социальных сетях.

Поединок Яна и американца Шона О'Мэлли был назвал лучшим на этом турнире. О'Мэлли, который победил россиянина раздельным решением судей, тоже достанется $50 тыс.

Махачев получил бонус за лучшее выступление вечера. Боец в поединке за титул UFC в легком весе победил бразильца Чарльза Оливейру. Во втором раунде россиянин заставил соперника сдаться после того, как применил болевой прием. Эта победа стала для него 11-й подряд на турнирах UFC.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.

Ранее сообщалось, что на турнире UFC 280 произошла драка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым.