Моуринью пошутил про то, как будет останавливать Кварацхелию в матче с «Наполи» в Серии А

close
100%
Reuters

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, что сделает, чтобы остановить грузинского атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Встреча между командами состоится сегодня, 23 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

«Что я буду делать, чтобы остановить Кварацхелию? Ничего… В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку», — цитирует португальского специалиста Football Italia.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). В сезоне-2022/23 грузин забил за новый клуб семь мячей и сделал восемь результативных передач в 14 матчах во всех турнирах.

После десяти сыгранных туров «Наполи» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 22 баллами расположилась на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт с двукратным увеличением зарплаты.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть