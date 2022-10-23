Лыжница Степанова: за наше отстранение боролась маленькая кучка громких радикалов

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований на сезон 2022/23.

«За наше отстранение боролась маленькая кучка громких радикалов, которой решило подчиниться молчаливое большинство. Многие из них отлично понимают, что это ничем не оправданное лицемерие.

Других больше беспокоит, что теперь открыта новая глава в неизвестность — спортсменов можно отстранять по политическим мотивам. А завтра по каким? Нравственным? Этическим? Кто даст ответ?» — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уличил главу МОК Томаса Баха в лукавстве.