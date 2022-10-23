Бывший капитан «МЮ» Невилл призвал Роналду уйти или смириться с тем, что клубу лучше без него

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Reuters

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл критически отозвался о португальском форварде манкунианцев Криштиану Роналду.

«Не так уж много болельщиков «МЮ» включили бы Роналду в стартовый состав на данный момент.

Клуб лучше без него. Они забивают больше мячей без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.

«Манчестер Юнайтед» лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти», – приводит слова Невилла Sky Sports Premier League.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Позже выяснилось, что португалец отказался выходить на замену. Он временно отстранен от тренировок с основной командой и от матча с «Челси» в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «МЮ» сыграл вничью в матче с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

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