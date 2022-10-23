Бывший капитан «МЮ» Невилл призвал Роналду уйти или смириться с тем, что клубу лучше без него

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл критически отозвался о португальском форварде манкунианцев Криштиану Роналду.
«Не так уж много болельщиков «МЮ» включили бы Роналду в стартовый состав на данный момент.
Клуб лучше без него. Они забивают больше мячей без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.
«Манчестер Юнайтед» лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти», – приводит слова Невилла Sky Sports Premier League.
Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.
Позже выяснилось, что португалец отказался выходить на замену. Он временно отстранен от тренировок с основной командой и от матча с «Челси» в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «МЮ» сыграл вничью в матче с «Челси» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.