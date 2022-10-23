Бразильский боец Оливейра объяснил свое поражение от Махачева на UFC 280

close
100%
Troy Taormina/USA TODAY Sports

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал свое поражение в титульном поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра сдался во втором раунде после того, как Махачев применил болевой прием.

«Да тут нечего говорить. Он просто делал те вещи, которые я не делал. Он вел игру, в результате чего повалил меня и довел все до конца. Нечего добавить», — сказал бразилец на пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев вызвал на бой действующего обладателя пояса UFC в полулегком весе Алекса Волкановски после победы над Чарльзом Оливейрой.

Волкановски занимает первую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть