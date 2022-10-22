«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на главный матч 14 тура РПЛ

Сегодня на «РЖД Арене» в Москве пройдет главный матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.00 по московскому времени. Команды уже объявили составы на очную игру.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками располагается в зоне стыковых матчей. В прошлом туре «железнодорожники» прерывали пятиматчевую проигрышную серию в чемпионате. Бело-голубые с 20 очками занимают 8-е место. Столько же очков имеют «Сочи» и «Ахмат», которые в этом туре свои матчи еще не проводили.

Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом» из-за разногласий с руководством бывшего клуба.