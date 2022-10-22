Валиева выиграла короткую программу первого этапа Гран-при России в Москве

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева стала победительницей в короткой программе в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

16-летняя фигуристка набрала 83,82 балла, с уверенным преимуществом опередив занявшую второе место Софью Акатьеву (72,70). Тройку лидеров замкнула Анастасия Зинина (70,19).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Для Валиевой это первый официальный старт после допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. Тогда в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что медали командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала чемпионкой, до сих пор не вручены из-за разбирательства.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит раскрыть детали по делу Камилы Валиевой.

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