Хабиб обратился к Махачеву перед его боем с Оливейрой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву, который сегодня должен провести титульный поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC-280, который состоится в Абу-Даби.

«Отлично, брат. Теперь просто делай», — написал Нурмагомедов.

Бой Оливейры и Махачев должен возглавить турнир, соперники поборются за титул чемпиона UFC в легком весе. Старт поединка намечен на 21.00 по московскому времени.

В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Чарльз Оливейра является чемпионом UFC в легком весе и занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее бывший чемпион UFC Жозе Альдо заявил, что Оливейра нокаутирует Махачева в сегодняшнем поединке.