УЕФА выплатил российской стороне компенсации за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге

close
100%
Depositphotos

Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил о получении компенсации расходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, 25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финала Лиги чемпионов «Стад де Франс» в Париже. До этого решения главный матч турнира должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. УЕФА ничего не должен. Не было никаких трудностей, просто долго обсуждалась сумма.

Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

В прошлогоднем финале встречались мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Победу одержала испанская команда со счетом 1:0. Стоит отметить, что матч сопровождался беспорядками вне стадиона.

В феврале Международная федерация футбола и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что российские клубы нескоро сыграют в еврокубках.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть