Наставник «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос об уходе Роналду из клуба

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что рассчитывает на Роналду

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Останется ли Роналду до конца сезона, хочу ли я его сохранить? Да. Его уход в январе — спекуляция. Я рассчитываю на Криштиану», — сообщается в Manchester Evening News.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась 19 октября и завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Позже выяснилось, что португалец отказался выходить на замену. Он временно отстранен от тренировок с основной командой и не сыграет в предстоящем матче Английской премьер-лиги с «Челси».

Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафовал Роналду за неподобающее поведение почти на 887 тыс. евро.

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