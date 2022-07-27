Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих переживаниях.

«В ежедневных бытовых ситуациях я дико неуверенный в себе человек. Мне кажется, будто я что-то не так сказала, что все испортила. Когда меня игнорируют в сообщениях пару часов, я дико загоняюсь», — сказала Медведева на YouTube-канале Forbes.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей, в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу «Ледниковый период».

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева допустила свое возвращение к соревнованиям после трехлетнего перерыва.