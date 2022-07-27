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Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне рождения одноклубника Орлова

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Susan Walsh/AP

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спел хит Полины Гагариной «Спектакль окончен» на дне рождения своего одноклубника Дмитрия Орлова.

23 июля Орлову исполнился 31 год. Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года. В 2014 году в составе сборной России он выиграл чемпионат мира, который проходил в Минске.

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-10 форвардов по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая на своем сайте опубликовала рейтинг атакующих игроков фэнтези-лиги.

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Хоккей. НХЛ
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