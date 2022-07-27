У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания под стражей в России

Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в марте 2022 года в московском аэропорту за попытку провезти наркотические средства, ответила на вопрос, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России, передает Yahoo Sports.

«Нет, жалоб нет. Просто терпеливо жду», — сказала Грайнер.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы.

Также была информация о том, что Бриттни Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в Америке по обвинению в незаконной торговле оружием.

Ранее представитель посольства США упал в обморок на заседании по делу баскетболистки Грайнер.