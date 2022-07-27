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Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Нобоа не заиграет за сине-бело-голубых

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Официальный сайт «Сочи»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном трансфере Кристиана Нобоа из «Сочи» в клуб с берегов Невы, передает Metaratings.ru.

«В «Зените» сейчас играют футболисты получше Кристиана. Допускаю, что сине-бело-голубые пригласят Нобоа. Но не как игрока, а в тренерский штаб к Семаку», — сказал Петржела.

37-летний хавбек в минувшем сезоне провел за «Сочи» 29 матчей во всех турнирах, при этом забил десять мячей и сделал девять голевых передач. Нобоа помог своему клубу впервые в истории завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из эквадорского «Эмелека» в казанский «Рубин». В чемпионате России он также успел поиграть за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2017-м хавбек полгода провел в греческом клубе ПАОК.

Ранее сообщалось, что Нобоа хочет покинуть «Сочи» из-за отсутствия игрового времени.

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Футбол. Чемпионат России
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