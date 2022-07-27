Фигуристка Медведева допустила свое возвращение к соревнованиям

Российская фигуристка Евгения Медведева допустила свое возвращение к соревнованиям.

«Я, правда, давно уже не выступала. Пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда». Жизнь меняется на 180 и даже на 360 градусов», — сказала Медведева на YouTube-канале Forbes.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей, в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Медведева ведет активную жизнь, была участником шоу «Ледниковый период».

Ранее фигуристка Евгения Медведева в интервью рассказала о своем заработке во время спортивной карьеры.