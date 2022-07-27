Футболист «Динамо» Варела мог уехать из России из-за девушки

На решение футболиста московского «Динамо» Гильермо Варелы покинуть России могла повлиять его девушка, передает Sport24.

Отмечается, что возлюбленная игрока в последнее время стала редко посещать Россию, а у футболиста стали появляться любовные интрижки на стороне. Отношения Варелы с его девушкой стали находиться под угрозой. Девушке легче контролировать игрока, когда он выступает в Южной Америке. Именно она настояла на его переезде.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейша заявил, что защитник московского «Динамо» Гильермо Варела приостановил контракт со столичным клубом.