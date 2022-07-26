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Нападающий «Барселоны» Левандовски рассказал о своем реальном биологическом возрасте

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Marta Lavandier/AP

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как результат теста тела выявил у него расхождения в реальном и биологическом возрасте.

«Я не думаю о том, как долго я еще буду находиться на высоком уровне. Точно несколько лет. В последний раз, когда я проводил тесты тела, мой биологический возраст оказался на несколько лет меньше реального. Но если вы спросите меня через три года, я смогу ответить», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он уже трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года, а новый контракт с испанским клубом истекает в 2026 году.

Ранее Роберт Левандовски рассказал о поддержке в каталонском клубе.

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Футбол. Чемпионат Испании
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