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Экс-форвард Булыкин объяснил побег Варелы из «Динамо» неудачной попыткой шантажировать клуб

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на отъезд из «Динамо» защитника Гильермо Варелы.

«Игроки сами решают вместе с руководством клуба свое будущее. Я думаю, что он хотел новый контракт или побольше денег, но не договорился и воспользовался правом приостановить контракт и уехать куда-либо. Лучше основываться на комментариях руководства «Динамо» — они знают больше об этой ситуации.

Мне кажется, здесь был небольшой шантаж от Варелы, который не прошел. С иностранцами надо сейчас быть очень аккуратными. Стоит больше ориентироваться на российскую молодежь, на российских футболистов, и поднимать наш футбол», — заявил Булыкин.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отъезд из московской команды защитника Гильермо Варелы.

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Футбол. Чемпионат России
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