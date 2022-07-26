Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках посещения Тайваня 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить на нем девушку 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Покинувший «Спартак» спортивный директор Каттани вернулся в «ПСЖ»

close
100%
Кадр из видео/FC Spartak Moscow/Youtube

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани вернулся в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L.

Специалист назначен на пост спортивного директора академии парижского клуба. Напомним, что Каттани ранее уже работал в «ПСЖ». С 2018 по 2021 год он возглавлял скаутский отдел столичной команды. В декабре прошлого года он стал спортивным директором красно-белых.

Итальянец причастен к приглашению в российский клуб нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля. Специалист заявлял, что уйдет, если испанский наставник провалится. Однако сделал это ранее. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявлял, что причиной ухода Каттани стала усталость.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. А 9 июля москвичи уступили «Зениту» 0:4 в матче за Суперкубок.

В новом сезоне подопечные Гильермо Абаскаля в двух турах РПЛ одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть