В Чехии могут запретить спортсменам играть в России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и экс-вратарь, чех Доминик Гашек предложил принять закон, согласно которому российским спортсменам будет запрещено играть в стране.

Отмечается, что такая реакция со стороны хоккеиста последовала после подписания петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА контракта с 29-летним чешским нападающим Дмитрием Яшкиным.

«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и ее граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — цитирует Гашека Общественная служба новостей.