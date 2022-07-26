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Экс-форвард сборной России Булыкин призвал клубы отказаться от критики судейства

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Экс-форвард сборной московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал судейский скандал вокруг матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком».

Бывший нападающий призвал команды выступать так, чтобы ошибки арбитров не могли изменить характер игр.

«К судьям всегда все будут обращаться. У них всегда будут ошибки, но здесь, конечно, есть грань, которую переходить не стоит. Весь чемпионат нужно пройти с помощью своего мастерства, а не ища оправдания и жалуясь то на арбитров, то на поле, то на еще что-то. Нужно надеяться на себя и играть так, чтобы судейские ошибки не влияли на исход матчей», — заявил Булыкин.

«После двух туров «Краснодар» набрал одно очко, в активе москвичей — четыре балла.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом», а «быки» в гостях померятся силами с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча с московским «Спартаком» (1:4).

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