Тренер олимпийской чемпионки Сотниковой Буянова госпитализирована с коронавирусом

Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова госпитализирована в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Буянова находится в состоянии средней тяжести. Сейчас 59-летний специалист находится под ежедневным контролем врачей. Стоит отметить, что у тренера нашли сопутствующие заболевания.

Буянова является заслуженным тренером России. В рядах учениц Буяновой числится чемпионка Европы Алена Косторная.

Ранее исследователи из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури) выяснили, что почти четверть переболевших коронавирусом в легкой форме демонстрируют серьезные нарушения зрительно-пространственного восприятия, которые могут помешать человеку в повседневной жизни и даже сказаться на навыках рисования.