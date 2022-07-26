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Полузащитник «Химок» Глушаков уверен в своем возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Глушаков заявил, что вернется играть за московский «Спартак»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с уверенностью заявил, что вернется в московский «Спартак». Его слова передает «РБ Спорт».

«Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я говорил, что возглавлю «Спартак»? Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите», — сказал Глушаков.

Напомним, что Глушков покинул стан красно-белых в 2019 году.

В прошлом сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Химкам» удалось занять лишь 13-е место. Команда Сергея Юрана приняла участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Химчане по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и сохранили прописку в РПЛ.

15 июля «Химки» игрой против петербургского «Зенита» открывали новый сезон РПЛ. Игра завершилась ничьей 1:1. Во втором туре подмосковный клуб одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее Глушаков заявил, что «Химки» и «Спартак» плюс-минус одно и то же.

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Футбол. Чемпионат России
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