Полузащитник «Химок» Глушаков уверен в своем возвращении в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с уверенностью заявил, что вернется в московский «Спартак». Его слова передает «РБ Спорт».

«Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я говорил, что возглавлю «Спартак»? Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите», — сказал Глушаков.

Напомним, что Глушков покинул стан красно-белых в 2019 году.

В прошлом сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Химкам» удалось занять лишь 13-е место. Команда Сергея Юрана приняла участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Химчане по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и сохранили прописку в РПЛ.

15 июля «Химки» игрой против петербургского «Зенита» открывали новый сезон РПЛ. Игра завершилась ничьей 1:1. Во втором туре подмосковный клуб одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее Глушаков заявил, что «Химки» и «Спартак» плюс-минус одно и то же.