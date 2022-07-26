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Форвард «Барселоны» Левандовски вспомнил о поражении каталонцев от «Баварии» со счетом 2:8

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Global Look Press

Перешедший из «Баварии» в «Барселону» нападающий Роберт Левандовски ответил на вопрос о поражении каталонцев от мюнхенского клуба со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Его слова передает Marca.

«Должен сказать, что мы в «Барсе» не говорили об этом. Это в прошлом. Лучше не оглядываться назад. Такова наша идея. Я всегда думаю о победах и хочу забить. Без разницы, что это за игра, какой соперник. Я всегда голоден до побед. У этой команды отличный потенциал», – сказал поляк.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он трижды опоздал на тренировку своего бывшего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как ведет переговоры с футболистами о переходе в каталонский клуб.

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Футбол. Чемпионат Испании
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