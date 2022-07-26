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Три российских вратаря НХЛ вошли в список главных претендентов на «Везина Трофи»

Шестеркин, Василевский и Сорокин стали главными претедентами на награду НХЛ «Везина Трофи»

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Официальный сайт НХЛ

Журналисты издания The Athletic составили список голкиперов, которые являются главными претендентами на приз «Везина Трофи» в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению издания, три российских голкипера имеют наибольшие шансы на завоевание приза лучшему вратарю сезона. Среди них Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). В один ряд с россиянами встал американский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона НХЛ «Везина Трофи» завоевал Шестеркин. Он стал уже третьим российским вратарем, которому удалось завоевать приз лучшему голкиперу по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге. До него «Везина Трофи» выигрывали Сергей Бобровский, получивший приз дважды, и Андрей Василевский.

Ранее Игорь Шестеркин оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли в новом сезоне.

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Хоккей. НХЛ
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