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Игрок «Зенита» Кассьерра рассказал об отказе от алкоголя из-за примера своего дяди

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, почему никогда не употреблял спиртные напитки. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мой дядя был близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима. И моя мама твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь — придерживаться строгих правил. Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное», — сказал Кассьерра.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. С 2021 года колумбиец выступал за «Сочи». В составе черноморского клуба он провел 22 матча, забив 14 мячей.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

Ранее Кассьерра рассказал, что в детстве видел, как люди погибали в перестрелках.

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Футбол. Чемпионат России
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