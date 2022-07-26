Фигуристка Бестемьянова считает, что Трусова не взяла золото ОИ из-за погони за элементами

Фигуристка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о том, почему Александра Трусова не смогла взять золото Олимпиады в Пекине, заняв второе место, передает «Чемпионат.com».

«В произвольной программе Трусова планировала прыгнуть пять четверных. Тоже программа удачная. Она выглядела лучше по сравнению с постановками предыдущих лет. Но это была погоня за элементами», — сказала Бестемьянова.

Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы. Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Трусова заявила, что не планирует отдавать своего ребенка в фигурное катание.