Стало известно, зачем игрок «Динамо» Варела вернулся на базу клуба

Игрок московского «Динамо» Гильермо Варела, который покинул расположение команды, вернулся на базу клуба, чтобы забрать вещи.

«Варела уже выехал на базу «Динамо», чтобы собрать все свои вещи. В ближайшие часы он покинет Россию. «Динамо» в ближайшее время должно сделать заявление об уходе спортсмена», — написал журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ситуацию вокруг игрока бело-голубых Гильермо Варелы, который покинул расположение клуба.

«Я уже все сказал: это предательство. Варела — предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все», — сказал Кобелев.