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Депутат Госдумы Терюшков призвал запретить критику футбольных арбитров

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РИА Новости

Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал запретить критику футбольных арбитров, передает Metaratings.ru.

«Результата нужно добиваться игроками на поле, нежели критиковать судейский корпус. Как я уже и говорил, нужно запретить критиковать судей. И оставить их в покое», — сказал Терюшков.

Напомним, после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» «Краснодар» направил жалобу на работу арбитров.

«Спартак» победил со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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