Футболист «Краснодара» Черников: если бы не мое удаление, мы бы обыграли «Спартак»

Футболист «Краснодара» Александр Черников высказался о поражении в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«Если бы я не удалился, мы бы этот матч выиграли стопроцентно. Всю вину и ответственность за этот проигрыш я беру на себя», — сказал Черников на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» победил со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что говорил ему полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перед исполнением пенальти в матче второго тура РПЛ.