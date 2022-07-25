Аршавин объяснил, почему хочет победы «Шахтера» над ФИФА в суде

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин надеется, что донецкий «Шахтер» выиграет дело у Международной федерации футбола (ФИФА), касающееся легионеров.

«То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтера», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что донецкий «Шахтер» направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Клуб требует от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 млн евро. Украинцы остались недовольны решением организации, которая разрешила иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты.

21 июня ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским и украинскими клубами до 30 июня 2023 года. После того отечественные клубы лишились уже несколько иностранных игроков.

Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил уверенность, что россияне не будут ходить на футбол из-за отказа от легионеров.