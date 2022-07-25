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Игрок «Ростова» Нтумба рассказал о недовольстве Карпина в раздевалке

Нападающий «Ростова» Нтумба: Карпин был недоволен после судейства

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нападающий «Ростова» Артем Нтумба рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на ничью в матче с «Локомотивом».

«В матче с «Локомотивом» «Ростов» потерял два очка. В обе стороны были неоднозначные судейские решения. Думаю, мы можем претендовать на высокие места. Какой был Карпин в раздевалке? После матча Валерий Георгиевич был недоволен», — приводит слова Нтумбы «Чемпионат».

Напомним, что для команды Валерия Карпина эта ничья стала уже второй на старте сезона. В первом туре ростовчане сыграли вничью с московским «Динамо» 1:1, отыгравшись во втором тайме. А в минувшее воскресенье «Ростов» упустил победу над «железнодорожниками» в самой концовке матча. Голами отметились Николай Комличенко и Даниил Уткин. Треть матча ростовчане играли в большинстве.

После двух туров «Ростов» занимает 10-е место, набрав два очка. Единоличным лидером чемпионата России стал ЦСКА, который разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Химками».

Ранее Андрей Червиченко раскритиковал полузащитника «Локомотива» Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом».

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Футбол. Чемпионат России
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