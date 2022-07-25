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Тарасова об отстранении фигуристов: когда нас выпустят, выйдем вообще как звери, все унесем

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Этери Тутберидзе в Новогорске и завела с наставником разговор об отстранении фигуристов от международных соревнований.

«Я сколько живу на свете, такого еще не видела. Нас когда-то отстраняли, но так безнадежно никогда не было. Они не слышат ничего. Все равно я не могу понять. За что вот таких деток-юниоров... Я им писала туда: «За что?» Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим... А выпустят когда нас, выйдем вообще как звери. Все унесем», — сказала Тарасова в программе Первого канала.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее Екатерина Боброва назвала положительные стороны в отстранении российских фигуристов от международных турниров.

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