Фигуристка Медведева станет участницей нового шоу на ТНТ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал о предстоящей работе в новом шоу на канале ТНТ «Вызов».

«Программа «Вызов» – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте. А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых селебов, которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодежь…» — анонсировал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Также он отметил, что новое шоу будет иметь большой успех у спортивной аудитории и каждый участник по-новому раскроется перед зрителями.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В прошлом сезоне он стала участницей шоу «Ледниковый период».

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