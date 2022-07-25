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Появились подробности гибели российского борца в горах Кабардино-Балкарии

В МЧС сообщили, что погибший борец Жилетежев тренировался в горах и совершал восхождение на гору

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Борцы КБР | Wrestlers of KBR/VK

Стали известны подробности гибели российского борца Ахмеда Жилетежева. Об этом информирует Telegram-канал МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Сообщается, что группа из девяти человек проводила тренировки в горах и решила совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши. Свой маршрут в МЧС России участники не регистрировали.

Отмечаетcя, что информация об инциденте поcтупила вечером 24 июля, поcле чего на меcто были доcтавлены cпаcатели. Они обнаружили тело cпортcмена и передали его cледcтвенно-оперативной группе правоохранительных органов.

Напомним, о несчастном случае стало известно сегодня, 25 июля. Спортсмен сорвался в ущелье с высоты 2500 метров.

Борец выступал двойным зачетом за Кабардино-Балкарию и Санкт-Петербург. Жилетежев являлся победителем и призером всероссийских соревнований. Весной он стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года) в весовой категории до 70 кг.

Ранее сообщаюсь, что польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки.

В ноябре спортсмен сорвался с высоты, когда готовился к поединку. Тело польского бойца обнаружили спасатели.

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