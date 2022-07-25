Гладилин описал сбежавшего из «Динамо» Варелу фразой «он не решал судьбу команды»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал несогласованный отъезд из столичного «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Ослабит ли игру бело-голубых побег Варелы? Нет, это не ослабит команду. Он – не игрок, который решал судьбу команды. Хороший футболист, но там сейчас столько ребят молодых и талантливых, что у тренера проблем нет. Так что это не потеря для «Динамо», — сказал специалист «Газете.Ru».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» во втором туре РПЛ.

Забитыми мячами отличились Федор Смолов (дубль), Даниил Фомин и Арсен Захарян.