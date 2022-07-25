Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления символа Z... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление 19 детей 11:07
Кортеж лидера правящей в Польше партии Качиньского забросали яйцами 11:06
В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного минимума со счетов... 11:04
В компании «Навигатор» планируют сделать «кукурузник» Ан-2... 11:03
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Гладилин описал сбежавшего из «Динамо» Варелу фразой «он не решал судьбу команды»

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал несогласованный отъезд из столичного «Динамо» уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Ослабит ли игру бело-голубых побег Варелы? Нет, это не ослабит команду. Он – не игрок, который решал судьбу команды. Хороший футболист, но там сейчас столько ребят молодых и талантливых, что у тренера проблем нет. Так что это не потеря для «Динамо», — сказал специалист «Газете.Ru».

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» забило четыре безответных мяча в ворота «Торпедо» во втором туре РПЛ.

Забитыми мячами отличились Федор Смолов (дубль), Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть